Chiesa e Commisso reggono il coltello. Sfida tra Inter e Juventus – GdS

L’eterna sfida tra Inter e Juuventus continuerà sul mercato estivo. Le manovre bianconere puntano ad aggirare il potere dell’Inter nell’ambito dell’operazione Icardi (QUI vi spieghiamo come), ma ai nerazzurri interessa poco e sperano di monetizzare il prima possibile (vedi articolo). Discorso diverso nell’operazione Federico Chiesa, per cui la Fiorentina e il presidente Commisso sono pronti a dare filo da torcere

FIGLIO D’ARTE – Le due grandi continuano a darsi battaglia, stavolta sul mercato. Vivi e concreti i corteggiamenti di Inter e Juventus per Federico Chiesa della Fiorentina. Il club nerazzurro è in pressing da un paio di anni sul talento viola. In estate, Chiesa entrerà nell’infinita lista di obiettivi contesi con la Signora. Dopo aver vinto il duello per Romelu Lukaku, l’Inter se ci sarà la possibilità proverà a fare il bis con il figlio d’arte, che con Antonio Conte potrebbe agire sia da esterno a tutta fascia – in uno schieramento tattico molto spregiudicato – sia da punta esterna. Affare da circa 60 milioni, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla disponibilità a trattare di Rocco Commisso.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo