Chiesa, dopo il Barcellona un altro club di mezzo? La novità

Federico Chiesa non andrà al Barcellona, questo è sicuro. Il club blaugrana non ha le disponibilità economiche per l’acquisto, però si inserisce un altro club prima dell’Inter. Fabrizio Romano su X porta novità.

IMPOSSIBILE – Negli ultimi giorni di mercato era balenata la possibilità che Federico Chiesa finisse al Barcellona. La trattativa è proseguita, o per lo meno così si diceva prima che il club blaugrana si rendesse conto veramente della sua situazione economica. In Spagna i catalani hanno avuto difficoltà già nel tesseramento di Dani Olmo, acquistato da settimane. Per tale motivo il Barcellona non ha potuto fare ulteriori passi in avanti per Chiesa, nome caldo anche per il futuro dell’Inter.

NOVITÀ – La Juventus deve assolutamente cederlo se non vuole che vada all’Inter a parametro zero. Giugno 2025 è il termine limite, poi si potrà concretizzare la possibilità nerazzurra. Il problema però nasce anche per queste ultime ore di mercato: il Liverpool sta tentando un approccio per l’esterno. Oggi ci sono stati i primi contatti, Chiesa sarebbe favorevole al trasferimento in Premier League e i Reds stanno valutando le condizioni di un accordo con la Juventus. Fabrizio Romano ha dato la notizia che potrebbe trasformarsi in realtà: è ancora però presto.