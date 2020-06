Chiesa decide il suo futuro: L’Inter lo segue ma no contropartite – CdS

Condividi questo articolo

Federico Chiesa è libero di scegliere il suo futuro, lo ha ribadito anche ieri il direttore Daniele Pradè nel corso del suo intervento radiofonico (vedi QUI). La Fiorentina è pronta a trattenerlo, e in caso di cessione, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, difficilmente accetterà eventuali contropartite. Inter, Juventus e Napoli seguono la vicenda.

SERIE A O PREMIER LEAGUE? – Il futuro di Federico Chiesa dipende solo da lui: la Fiorentina lo mette al centro del progetto ma non chiude alla cessione. Inter, Juventus e Napoli lo seguono da tempo, ma secondo quanto riportato dal quotidiano romano, la Fiorentina accetterebbe solo offerte cash (valutato non meno di 50 milioni) senza l’inserimento di eventuali contropartite. Il ragazzo inoltre è seguito anche in Premier League, soprattutto da Chelsea e Manchester United, che avrebbe messo in cima alle preferenze Jadon Sancho del Borussia Dortmund. L’Inter proverà l’affondo decisivo solo in caso di cessione di Lautaro Martinez?

Fonte: Corriere dello Sport.