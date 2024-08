Chiesa, la cessione di Dybala può avvicinarlo alla Roma? La situazione – SI

Federico Chiesa è un esubero in casa Juventus, ma al momento i bianconeri non sono riusciti a trovare la soluzione adeguata per cederlo in estate: attenzione alle mosse della Roma dopo l’eventuale cessione di Paulo Dybala.

IL PUNTO – Federico Chiesa, obiettivo di mercato della Roma in estate, non ha ancora trovato la squadra da lui ritenuta giusta in cui potersi accasare. Il calciatore italiano non approderà in un team di Serie A diverso dai capitolini in questa finestra estiva di calciomercato, con l’Inter che ha registrato un interesse nei suoi confronti esclusivamente in caso di scadenza del suo contratto con i bianconeri.

Chiesa potrebbe tornare nel mirino della Roma: Dybala come chiave?

LO SCENARIO – Come riportato da Giovanni Albanese a Sportitalia, occorre fare attenzione alla situazione di mercato di Paulo Dybala anche per gli effetti che una sua cessione potrebbe determinare sul lato Chiesa. Nello specifico, una volta ricavata una cifra pari a una decina di milioni di euro dal trasferimento del calciatore argentino all’Al Qadsiah, la Roma potrebbe tornare alla carica per l’ingaggio del toscano in questa sessione di calciomercato. L’interesse dei capitolini per il classe 1997 è ben noto, ma è stato finora il volere del calciatore a bloccare sul nascere qualsiasi ipotesi di fumata bianca.