Chiesa, braccio di ferro con la Juventus. Volontà netta – SI

Federico Chiesa sta conducendo un vero e proprio braccio di ferro con la Juventus. La sua volontà è chiara e netta e va in contrasto con i bianconeri. Gli aggiornamenti da Sportitalia.

PERMANENZA – Federico Chiesa non vuole assolutamente lasciare la Juventus. La posizione del ragazzo è chiara: si è messo in testa di far valere il suo contratto in scadenza fino al 2025. La scadenza è segnata al prossimo 30 giugno, Chiesa vorrebbe giocarsi le sue carte in bianconero e provare a convincere Thiago Motta in campo durante il corso della stagione. Questo pur di rischiare un anno fuori rosa e senza partite.

FERMO – La Juventus si trova nella situazione opposta: ha espresso la volontà di monetizzare dalla cessione del calciatore e sta spingendo per l’addio prima della fine del mercato. L’interesse c’è dall’estero ma è superficiale in questo momento, non ci sono offerte concrete. Chiesa è rigido e non si muove, è l’unico esubero ad allenarsi con il gruppo a disposizione di Motta. Il contatto con l’allenatore e i compagni gli lascia speranze, anche se non è mai stato convocato per le amichevoli. Il braccio di ferro proseguirà fino agli ultimi giorni di agosto, il pericolo è quello di passare un altro anno fuori dai radar. L’Inter aspetta ed è l’unica possibile soluzione in Italia, ma dal 2025 a parametro zero.