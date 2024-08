Chiesa, il Barcellona trova l’incastro? C’entra uno accostato all’Inter

Il Barcellona sembra al momento la squadra che può avvicinarsi realmente a Chiesa, in uscita dalla Juventus. La chiave di volta sembra essere un giocatore su cui si era parlato dell’Inter nelle scorse settimane: lo indica Di Marzio da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

LA PISTA SI COMPLICA – Forse la Juventus sta riuscendo a piazzare Federico Chiesa, evitando che il giocatore vada via a parametro zero. Si parla con forza del Barcellona, che può prenderlo subito pagando un minimo costo del cartellino anziché attendere il 2025. I catalani hanno però un problema da superare: per ovviare a questa difficoltà, c’è da segnalare un giocatore accostato all’Inter.

Chiesa al Barcellona complice un nome fatto per l’Inter? La situazione

LE PAROLE – Gianluca Di Marzio spiega come può essere sbloccato questo trasferimento: «Chiesa si avvicina sempre al Barcellona, soprattutto dopo la cessione da parte del Barcellona di Mikayil Faye al Rennes che porta la possibilità di tesserare prima Dani Olmo e poi eventualmente lui». La questione è che i blaugrana hanno sforato (di molto) i limiti finanziari imposti dalla Liga e devono vendere prima di poter registrare i nuovi acquisti. Motivo per cui anche Dani Olmo, già preso da qualche settimana, è in attesa. Faye era stato accostato all’Inter per la difesa, poi non se n’è fatto nulla. Ma può far sfumare definitivamente Chiesa.