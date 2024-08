Chiesa, il Barcellona tentato ma ha un problema. Inter sullo sfondo

La situazione di Federico Chiesa si scalda sempre di più, specialmente ora che il mercato si avvicina inesorabilmente alla sua chiusura. Il Barcellona continua a puntarlo, ma con un problema da risolvere. L’Inter, intanto, resta sullo sfondo.

TENTAZIONE CON PROBLEMA – Per il Barcellona, Federico Chiesa resta un grosso obiettivo di mercato. Ma i catalani sono prima alle prese con un altro grosso problema, che affligge il club ormai da diverse sessioni di mercato. Ovvero la difficoltà nel registrare i nuovi acquisti per motivi economici. La giornata decisiva per il club iberico è domani, con la concretizzazione di alcune cessioni e rescissioni contrattuali, che permetterebbero di registrare i nuovi acquisti già arrivati, fra cui spicca su tutti Dani Olmo. Per provare a prendere Federico Chiesa, però – come riporta Sky Sport – servirà prima effettuare altre cessioni e abbassare ulteriormente il monte ingaggi.

Chiesa, il Barcellona si prepara. L’Inter resta sullo sfondo

CORSA DI MERCATO – L’Inter, dal canto suo, osserva con attenzione la situazione di mercato legata a Federico Chiesa. Forte del gradimento del giocatore per un eventuale trasferimento a parametro zero a partire dalla prossima stagione. Resta il fatto che il nazionale italiano preferirebbe, in caso di un’offerta concreta del Barcellona, andare a giocare, piuttosto che restare – di fatto – fuori rosa alla Juventus. Una situazione in divenire, che si scalderà sicuramente in questi ultimi giorni di mercato.