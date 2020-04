Chiesa autore del suo destino: l’Inter c’è. Commisso prova a blindarlo – GdS

Federico Chiesa presto dovrà decidere se restare alla Fiorentina e dunque accettare la proposta choc del presidente Commisso, oppure decidere di andare altrove. L’Inter lo segue da tempo, così come la Juventus e altri due club in Premier League. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

DECIDE CHIESA – Già dal 4 maggio la Fiorentina avvierà i contatti con Federico Chiesa e il suo entourage per capire il suo futuro. Il ragazzo, così come già detto dal presidente Commisso in più riprese, è libero di decidere il suo futuro. La Fiorentina dal canto suo dovrà pensare a come investire i soldi dell’eventuale cessione, per questo motivo nelle intenzioni del club viola ci sarebbe quella di trovare una soluzione entro la fine della stagione (30 giugno o 2 agosto). Diversi club ormai lo seguono da tempo, tra questi anche l’Inter, oltre Juventus, Chelsea e Manchester United. Commisso è pronto a blindare il calciatore con la proposta di un nuovo contratto: altri 3 anni a 4,5 milioni a stagione. Una proposta choc, il massimo per la Fiorentina, basti pensare che Franck Ribery alla Fiorentina ne guadagna 4. Il pallino adesso passa alla famiglia Chiesa, che nelle sue intenzioni ci sarebbe quella di restare in Italia, soprattutto in ottica Europeo, anche se in Premier League potrebbero offrire ingaggi molto più ricchi. La richiesta viola è sempre la stessa: 70 milioni non trattabili.