Chiesa al Barcellona non la prima scelta. La situazione – TS

Federico Chiesa, in orbita Inter nel caso in cui rimanesse alla Juventus in scadenza nel 2025, è ora seguito dal Barcellona. Non sarebbe la prima scelta e il club blaugrana ha prima problemi da risolvere per Tuttosport.

PROBLEMI – Federico Chiesa non è assolutamente la prima scelta del Barcellona sul mercato tra gli esterni. I catalani hanno prima sondato le possibilità di arrivare a Nico Williams dell’Athletic Bilbao e Rafael Leao del Milan, senza però trovare il via libera per le rispettive operazioni. L’italiano sarebbe un’alternativa gradita perché all’estero favorito da una buona stampa e reputazione. Il Barcellona è disposto ad offrire 10 milioni di euro per il giocatore in scadenza di contratto con la Juventus a giugno del 2025: i bianconeri non scendono sotto i 15. Un altro problema nella trattativa sono le questioni economiche dei blaugrana. In questo momento stanno vendendo Ilkay Gundogan, Clement Lenglet e Vitor Roque per fare spazio in rosa e tesserare Dani Olmo. Prima questa operazione, poi eventualmente l’acquisto di Chiesa. In Italia solo la Roma ha fatto passi concreti per l’eroe di Euro 2020 con la possibilità di avvicinarsi alle sue richieste vista la cessione imminente di Paulo Dybala. Chiesa vuole però giocare la Champions League e non si accontenta di ciò che gli offre la piazza dove allena Daniele De Rossi.

fonte: Tuttosport – Stefano Salandin