Chiesa, accordo raggiunto con il Liverpool. Addio all’Italia

Federico Chiesa si trasferirà presto al Liverpool. L’esterno della Juventus è pronto a lasciare definitivamente l’Italia, non ci sarà perciò l’Inter nel suo futuro.

SALUTI – Federico Chiesa finirà in Inghilterra. Negli ultimi due giorni il Liverpool si è inserito tra Barcellona e Juventus e ha raggiunto l’accordo contrattuale con l’esterno secondo Fabrizio Romano su X. La proposta di 4 anni ha convinto il giocatore, oggi ci saranno ulteriori colloqui per i dettagli. Intanto i club sono in trattativa per chiudere l’operazione che eviterà al calciatore un anno da separato in casa a Torino. L’Inter non è mai stata una soluzione a breve termine: sarebbe stata un’occasione solamente per il 2025.