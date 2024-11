Chi è Danilho Doekhi, il centrale che ha stregato l’Inter!

Danilho Doekhi è l’ultimo dei nomi accostati all’Inter per rinforzare il suo reparto difensivo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Di seguito ne analizziamo costi, profilo e potenzialità.

LA SITUAZIONE – Danilho Doekhi è sul taccuino dell’Inter per la prossima estate. Il centrale di difesa dell’Union Berlino, che sta ben figurando in questo inizio di stagione in Germania, rappresenta una delle ipotesi riportate dal Corriere dello Sport per sostituire Stefan De Vrij in caso di suo addio alla scadenza naturale del contratto. Mentre Francesco Acerbi ha già rinnovato con i meneghini fino al 2026, i negoziati per il prolungamento dell’intesa con l’olandese sembrano al momento bloccati.

Doekhi obiettivo dell’Inter? Numeri e costi

IL PROFILO – Doekhi è un difensore forte fisicamente e molto abile nei duelli aerei, complice anche la sua altezza di 1.90cm. Il suo profilo, da questo punto di vista, ricorda quello di Virgil Van Dijk, del quale condivide la nazionalità olandese. Il calciatore sondato dall’Inter si caratterizza anche per una discreta qualità palla al piede, una dote sviluppata negli anni trascorsi alle giovanili dell’Ajax. Il classe 1998 non ha mai giocato con la prima squadra del club olandese, essendo approdato al Vitesse nel 2018 per poi disputare 140 partite in totale con il club di Arnhem.

COSTI – Il valore del cartellino di Doekhi è di circa 15 milioni di euro, cifra accessibile ai nerazzurri in caso di eventuale affondo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Tutto dipenderà dall’effettiva volontà dell’Inter di puntare su un profilo ancora da sgrezzare rispetto che su un calciatore già definitivamente affermatosi, come Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. Rispetto al tedesco, infatti, Doekhi deve ancora compiere quell’ulteriore step in termini di solidità difensiva necessario per assumere un ruolo di primo piano nell’Inter di Simone Inzaghi.