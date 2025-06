Cherubini (CEO Parma) conferma: «Inter interessata a Bonny! A lui una promessa»

Cherubini, CEO del Parma, ha fatto chiarezza sul mercato gialloblù in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta di Parma, toccando alcuni dei nomi più caldi dell’estate ducale. Su tutti, quello di Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni, ormai da settimane nel mirino dell’Inter.

BONNY VICINO ALL’INTER – Federico Cherubini durante l’intervista ha confermato l’interesse dei nerazzurri e aperto alla cessione, ma alle condizioni del club: «È noto che l’Inter è molto interessata. Ne parleremo presto, compatibilmente con i loro impegni al Mondiale per Club. Già a gennaio Bonny aveva ricevuto diverse offerte, ma gli abbiamo chiesto di restare per dare una mano nella corsa salvezza, promettendogli che avremmo considerato le proposte a fine stagione. E così faremo». Cherubini ha ribadito il rispetto per l’ambizione del giocatore, ma è stato chiaro nel dettare la linea: il Parma vuole un’offerta economica interessante e tempi rapidi. «Non vogliamo arrivare a trattare a fine agosto», ha avvertito, sottolineando come la cessione di Bonny debba avvenire in modo pianificato e funzionale alla programmazione del club.

Bonny e non solo, l’Inter vuole Leoni! La situazione

ALTRO SEGUITO – Giovanni Leoni è un altro profilo del Parma seguito attentamente dall’Inter. Per lui la situazione è leggermente diversa, ma Cherubini precisa: «Leoni e Suzuki hanno tante richieste, è vero, ma non sono sul mercato». La volontà della società e dell’area tecnica è quella di trattenere entrambi per almeno un’altra stagione, considerandoli fondamentali per il futuro progetto sportivo. «Nel calciomercato può sempre succedere di tutto, ma noi vogliamo che restino», ha precisato il CEO. Il Parma intende dunque blindare i propri giovani talenti e non svendere

Fonte: Gazzetta di Parma