Cherubini, ad Parma: «Chivu? Ottimi rapporti con l’Inter». Su Bonny…

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha raccontato la trattativa con l’Inter per Cristian Chivu. Su Sky Sport ha aggiunto informazioni su Ange-Yoan Bonny, su cui la dirigenza nerazzurra vuole lavorare.

TRATTATIVE – In queste ultime ore le strade di Inter e Parma si sono intrecciate a causa della scelta di Cristian Chivu in casa nerazzurra. Non è solo il romeno ad attirare l’attenzione, ma anche il futuro di Ange-Yoan Bonny su cui c’è anche Piero Ausilio. Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha detto questo: «Si confermano gli ottimi rapporti con l’Inter. C’è stata la massima chiarezza da parte dell’Inter da quando ci ha informato di voler parlare con Chivu. Noi avevamo detto due settimane fa che avevamo un’opzione unilaterale, ma attivarla non aveva senso. Abbiamo atteso Chivu, con reciproca soddisfazione per ciò che abbiamo fatto auguriamo il meglio a Chivu con l’Inter e da domani cominciamo a cercare il sostituto. Bonny? Le resistenze saranno nel trovare le giuste condizioni per accompagnare i percorsi di carriera di alcuni calciatori. Lui è da qualche anno qui, ha qualità importanti e ci sono diversi club interessati. Sicuramente non ostacoleremo la trattativa, faremo una trattativa serrata per rispettare le esigenze di un club come il Parma»