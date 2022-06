Chelsea, ufficiale l’addio di un altro difensore: il rinforzo arriverà dall’Inter?

Il Chelsea è in trattative con l’Inter per il clamoroso ritorno di Lukaku in nerazzurro. Il club londinese ha aperto al prestito ma in cambio potrebbe chiedere qualche contropartita, soprattutto per il reparto arretrato (vedi articolo). Intanto i Blues ufficializzano l’addio a parametro zero di Christensen

OCCHIO ALLA DIFESA – Il Chelsea è disposto a discutere con l’Inter di Romelu Lukaku che dopo un solo anno a Londra vuole scappare per fare ritorno in nerazzurro. Il club londinese non può permettersi di lasciare andare il belga in prestito gratuito e dunque l’alternativa è quella di riflettere su qualche contropartita. Tra i nomi più gettonati figurano quelli di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij (vedi articolo), senza considerare il grande seguito di Milan Skriniar e Alessandro Bastoni che però l’Inter vorrebbe trattenere. Intanto i Blues hanno ufficializzato l’addio di Andreas Christensen: il difensore danese si trasferisce al Barcellona a parametro zero. Ricordiamo inoltre che un altro difensore, Antonio Rudiger, ha già firmato per il Real Madrid. Il rinforzo difensivo arriverà dall’Inter?