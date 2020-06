Chelsea su Chilwell e Tagliafico, via libera Inter per Emerson Palmieri?

Secondo quanto scrive l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Chelsea starebbe cercando di rinforzare la fascia sinistra. I due obiettivi cercati dai Blues sono Ben Chilwell del Leicester e Nicolás Tagliafico dell’Ajax. Un eventuale loro arrivo libererebbe Emerson Palmieri per l’Inter?

CACCIA AL TERZINO – Continua la caccia all’Inter a Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea. I nerazzurri, dopo le non brillantissime prestazioni di Cristiano Biraghi e i problemi avuti da Kwadwo Asamoah, stanno cercando con insistenza un giocatore che possa dare garanzie sulla fascia sinistra. Proprio il terzino dei Blues, che ha già avuto modo di lavorare con Antonio Conte, è in cima alla lista dei desideri. La trattativa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, dal momento che – secondo le ultime notizie – il club londinese sarebbe sulle tracce di Ben Chilwell del Leicester e, se non dovesse andare in porto questo colpo, Nicolás Tagliafico dell’Ajax. Insomma, la decisione del Chelsea di puntare su un terzino sinistro potrebbe essere un indizio di apertura per i nerazzurri, pronti ad andare fino in fondo se dovesse presentarsi l’occasione giusta.

Chesea are also in talks with Leicester to sign Ben Chilwell. The left back wants to join the club – he knows Lampard wants him.

Nicolás Tagliafico is on Chelsea list as an option if Chilwell deal will collapse.

Werner deal almost ok – on paperworks time since yesterday. 🔵 #CFC

