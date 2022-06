Chelsea, si guarda già al dopo-Lukaku. Contatti avviati per Sterling – SM

L’Inter sogna il ritorno di Romelu Lukaku e queste ore saranno decisive. Intanto il Chelsea si guarda intorno e pensa al futuro e al dopo Big Rom con un nome caldissimo: Sterling.

SOGNO – Sono ore decisive per Romelu Lukaku e un suo possibile ritorno all’Inter. I nerazzurri parleranno di nuovo con il Chelsea per definire il passaggio del belga all’Inter. E intanto, i Blues, si guardano intorno e hanno individuato il sostituto ideale. Come riporta SportMediaset infatti, il nome indiziato è Raheem Sterling del Manchester City. L’arrivo di Haaland alla corte di Guardiola di fatto lo chiude e quindi, il Chelsea, è pronto ad affondare il colpo. Di sicuro una punta diversa rispetto a Lukaku ma sicuramente adatta al gioco di Tuchel.

Fonte: SportMediaset