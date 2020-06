Chelsea, obiettivo Chilwell: libera Emerson Palmieri o Alonso per l’Inter?

Il Chelsea insiste per Chilwell, terzino sinistro del Leicester. A riferirlo è Fabrizio Romano, giornalista di “Sky Sport”. Uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso potrebbe presto finire sul mercato, con l’Inter di Conte sempre in cerca di rinforzi sulla fascia mancina

INTER VIGILE – Il Chelsea ha preso ufficialmente Timo Werner, attaccante del Lipsia (vedi articolo). I Blues sono scatenati sul mercato e danno la caccia anche a Ben Chilwell, terzino sinistro del Leicester. In quel ruolo, Frank Lampard dispone già di Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Naturale, quindi, che uno dei due potrebbe presto finire sulla lista dei cedibili. Come noto, l’Inter ha cercato entrambi i giocatori nelle ultime due sessioni di mercato. Si apre una possibilità per Antonio Conte? Di seguito il tweet del giornalista.

Chelsea will pay €50M to RB Leipzig as final fee for Timo Werner and are also working to sign a left back. Ben Chilwell is always their first target – not easy but talks still on with Leicester. 🔵 #CFC #Werner #transfers

