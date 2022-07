Chelsea forte su Casadei ma l’Inter si oppone! Ausilio chiaro con gli inglesi – TS

Chelsea interessato al giovane Cesare Casadei ma l’Inter non ne vuole sapere di cedere a titolo definitivo (senza recompra) il gioiello della Primavera.

DALLA PREMIER – Il Chelsea fa sul serio per Cesare Casadei, dopo un primo sondaggio qualche mese fa, gli inglesi affondano il colpo con un’offerta da 8 milioni per avere subito il calciatore a titolo definitivo. Secondo Tuttosport, l’Inter è rimasta spiazzata dall’accelerazione degli inglesi, ma Piero Ausilio è stato abbasta chiaro sin da subito ribadendo la volontà di continuare a mantenere il controllo sul ragazzo anche in futuro. Casadei piace anche al Torino e se ne parlava anche per la trattativa legata a Gleison Bremer. I nerazzurri, difatti, preferirebbero una meta italiana, ma se il Chelsea dovesse alzare ulteriormente l’offerta, sarà difficile per l’Inter non prenderla in considerazione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino