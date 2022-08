Chelsea, è fatta per Cucurella: che cifre! Altra spesa per Dumfries o stop?

Il Chelsea è molto attivo sul mercato e ha praticamente chiuso per Cucurella, esterno sinistro spagnolo in arrivo dal Brighton. A confermato è Fabrizio Romano, che svela anche la spesa (non indifferente) che andrà a sborsare il club londinese. Tramonta la pista Dumfries o i Blues sono disposti a un altro importante esborso?

MEGA SPESA – Il Chelsea è molto attivo sul mercato. Secondo le ultime di Fabrizio Romano, il club inglese ha praticamente chiuso con il Brighton per Marc Cucurella, esterno sinistro spagnolo, per una cifra di oltre 60 milioni di euro. Una spesa certamente importante che potrebbe anche portare la società di Todd Boehly a ragionare un po’ di più sull’eventuale spesa da effettuare per l’esterno destro. Com’è noto, il prescelto per quella zona di campo è proprio Denzel Dumfries per il quale l’Inter non accetta cifre inferiori ai 40 milioni di euro. Il Chelsea si ferma o va avanti?