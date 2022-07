Chelsea, dall’Inghilterra: non si guarda solo a Casadei in casa Inter! Altri 2

Il Chelsea insiste per il giovanissimo talento dell’Inter, Cesare Casadei ma secondo football.london i Blues potrebbero addirittura tentare il triplo colpo dai nerazzurri

TRIPLO COLPO – Il Chelsea di Thomas Tuchel non si accontenta e vuole intensificare il suo mercato. Raheem Sterling e Kalidou Koulibaly non possono bastare per provare a battere le due regine della Premier League, ovvero Manchester City e Liverpool. Così il nuovo proprietario dei Blues, Todd Boehly, dovrà senza dubbio aggiungere profondità alla rosa. Oltre al giovanissimo talento Cesare Casadei, per il quale l’Inter ha rifiutato la prima offerta inglese (vedi articolo), sembra che il Chelsea sogni altri due colpi dai vice campioni d’Italia. Uno è Denzel Dumfries, per il quale l’Inter non accetta una cifra inferiore ai 40 milioni di euro e l’altro è Milan Skriniar. Lo slovacco era nel mirino del PSG, pista che adesso si è raffreddata. Questo, spiega football.london, potrebbe dare la spinta decisiva ai Blues ma per una cifra non inferiore agli 80 milioni di euro.

Fonte: football.london