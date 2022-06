Chelsea, Boehly in prima persona tratta la cessione di Lukaku all’Inter

Il Chelsea ha capito di non avere altre alternative che cedere Romelu Lukaku all’Inter. Con l’addio di Marina Granovskaia (vedi articolo), il nuovo proprietario Todd Boehly tratta la cessione del belga.

IN PRIMA PERSONA – Il Chelsea presto si separerà di Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovic per quanto riguarda il mercato del club inglese. Per questo motivo, come sottolineato anche da Fabrizio Romano, il nuovo proprietario del club, Todd Boehly, continua a trattare la cessione di Romelu Lukaku anche in queste ultime ore, spingendo per una cessione.

Fonte: Fabrizio Romano