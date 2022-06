Chelsea, anche Granovskaia in uscita dal club: ottima notizia per l’Inter

Marina Granovskaia è un altro nome in uscita dal Chelsea con l’arrivo della nuova proprietà. Il club oggi ha comunicato l’addio di Bruce Buck (presidente dal 2003), e secondo quanto riportato dai colleghi di Telegraph, anche Marina, braccio destro di Abramovich, è pronta a salutare il club. Ottima notizia per l’Inter sul fronte Romelu Lukaku e altre possibili operazioni sia in entrata che in uscita.

ALTRI CAMBIAMENTI – Marina Granovskaia è stata una figura importante della precedente gestione di Roman Abramovich, guidando tutte le trattative in entrata e in uscita del club. La sua uscita sottolinea l’ulteriormente il netto cambiamento in casa Chelsea. I nuovi proprietari del Chelsea, Boehly-Clearlake dovranno quasi sicuramente nominare un nuovo direttore sportivo, ma fino ad allora Boehly e Tuchel si assumeranno la maggior parte delle responsabilità lasciate da Granovskaia. Questa è chiaramente un’ottima notizia per l’Inter, per quanto riguarda il ritorno di Romelu Lukaku. Boehly ha negoziato il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, avendo già dato all’allenatore Thomas Tuchel maggiore potere in termini di attività di trasferimento e contratti del Chelsea.

Fonte: telegraph.co.uk