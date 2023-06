Champions League, per alcuni la finale potrebbe essere l’ultima chance con l’Inter – CdS

L’Inter sogna di vincere la finale di UEFA Champions League a Istanbul. Quella contro il Manchester City secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere l’ultima chance di giocare in maglia nerazzurra.

ULTIMA PRESENZA – Per tanti giocatori dell’Inter, quella contro il Manchester City ci sarà uno stimolo ulteriore e, a prescindere da chi finalizzerà i discorsi con il club per il rinnovo dopo Istanbul, balza all’occhio come tra i più “anziani” siano numerosi i contratti in scadenza tra meno di un mese. Per qualcuno sarà probabilmente il passo d’addio (come Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio), altri potrebbero prolungare (Stefan De Vrij ed Edin Dzeko) mentre Francesco Acerbi dovrà risolvere le sue pendenze sul cartellino con la Lazio.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia