Chalobah, pista molto gradita dall’Inter. Ma il Chelsea frena: i motivi – TS

Chalobah piace molto alla dirigenza dell’Inter. Il Chelsea però, secondo Tuttosport, frena l’affare: i motivi per i “blues” sono molteplici

PREFERITO – L’Inter è alla ricerca dell’ultimo tassello per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Fra i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra c’è quello di Trevor Chalobah. Il difensore inglese secondo Tuttosport, piace molto alla dirigenza nerazzurra che lo considera più complementare ai difensori già presenti in organico. Ma il Chelsea, club proprietario del cartellino, al momento frena la possibile buona riuscita dell’affare: i blues, che hanno aperto al prestito secco, vogliono la garanzia che il calciatore venga impiegato con continuità. Inoltre, l’uscita del classe ’99 dipende anche dal mercato in entrata: Tuchel aspetta ancora un rinforzo in difesa e per questo motivo non ha fretta di cedere Chalobah. L’Inter resta in attesa.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini