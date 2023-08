Chalobah, cambiano i piani per l’Inter! Infortunio col Chelsea

Il nome di Trevoh Chalobah era tornato con forza nelle ultime ore, accostato all’Inter per la difesa. Cambiano però i piani, dal momento che come informa il portale britannico The Athletic, il giocatore ha subito un infortunio con il Chelsea.

INFORTUNATO – Sfumano i piani dell’Inter per Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea era uno dei nomi più cercati dai nerazzurri per rinforzare la difesa. Appunto, era. Perché è notizia degli ultimi minuti l’infortunio subito dal giocatore con la maglia del Chelsea. Problema al tendine del ginocchio, che lo porterà a uno stop di circa un mese. Il che rende difficile puntare su di lui fin da subito, come vorrebbero fare i nerazzurri.