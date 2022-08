Chalobah nel mirino Inter? Tuchel non ci sta: il tedesco sorprende tutti!

Chalobah continua a rimanere nel mirino dell’Inter come prossimo quarto centrale difensivo. Nonostante le tante voci di addio dal Chelsea, Tuchel lo manda in campo col Leicester

A SORPRESA − Trevoh Chalobah in campo dal primo minuto in Chelsea-Leicester. Thomas Tuchel a sorpresa ha deciso di far giocare sin dall’inizio il giovane difensore classe 1999. Chalobah è coinvolto in diverse voci di mercato, in particolare per quanto riguarda l’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno messo in lista il centrale inglese insieme a Francesco Acerbi come prossimo vice Stefan de Vrij (vedi articolo). Intanto tra poco (ore 16.00), Chalobah sarà in campo allo Stamford Bridge.