Chalobah nel mirino dell’Inter, ma non il solo: altri 2 in corsa − CdS

Trevoh Chalobah piace tanto all’Inter, che lo ha messo nel mirino per rafforzare la difesa. Ma sul taccuino di Marotta e Ausilio, rimangono ancora altre due piste

I NOMI PER LA DIFESA − Chalobah più di Koulibaly. Soprattutto dal momento che il difensore senegalese sta per firmare con l’Al-Hilal, club saudita che gli ha avanzato una proposta da 30 milioni l’anno. Lukaku ha rifiutato, KK no e presto volerà in Arabia insieme ai compagni Ziyech, Kanté ed Aubameyang. L’Inter dunque tiene i fari punti sull’altro difensore del Chelsea. In questi giorni, Chalobah si trova in Italia per la settimana della moda e per godersi qualche giorno di vacanza. E ai microfoni di Sky Sport, ha già fatto capire qualcosina sul suo futuro (vedi articolo). Sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, rimangono però altri due nomi: Benjamin Pavard e Giorgio Scalvini. Per il primo, il problema rimane l’ingaggio, per il secondo la valutazione alta che ne fa l’Atalanta. Situazione in divenire.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno