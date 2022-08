Chalobah, Milan pronto a offrire più dell’Inter al Chelsea? La situazione

Il Milan potrebbe giocarsi le sue carte per Trevoh Chalobah, difensore nel mirino dell’Inter, nel caso in cui il Chelsea aprisse a una formula.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Luca Cilli su Sky Sport 24, potrebbe andare in scena un derby di mercato con l’Inter per Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea. Se i Blues arrivassero su Wesley Fofana, a quel punto potrebbe partire il centrale. E se il club londinese aprisse al prestito con diritto di riscatto, il Milan potrebbe giocarsi le sue carte. La società rossonera potrebbe pagare eventualmente il prestito dell’inglese e soprattutto a garantire qualcosa in più rispetto ai nerazzurri per quanto riguarda l’eventuale diritto di riscatto del giocatore. L’Inter nel frattempo monitorerebbe anche Manuel Akanji del Borussia Dortmund e avrebbe chiuso virtualmente l’operazione con la Lazio, sulla base del prestito con diritto di riscatto, per Francesco Acerbi che attende soltanto la chiamata da parte del club nerazzurro.

Fonte: Sky Sport