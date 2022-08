Chalobah, Inter vuol capire una cosa. L’intenzione del club nerazzurro

L’Inter starebbe facendo delle valutazioni su dei difensori centrali, uno di questi sarebbe Trevoh Chalobah, giocatore del Chelsea.

VALUTAZIONI – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Alessandro Sugoni. «L’Inter sta facendo delle valutazioni. Per Acerbi passi li ha fatti. La Lazio ha aperto al prestito con diritto di riscatto, però l’Inter vuole capire se il Chelsea pure possa aprire o meno al prestito di Chalobah. La formula ormai la sappiamo. L’Inter vuole un difensore in prestito senza obbligarsi, quindi con diritto di riscatto: questa è l’intenzione. Si vuol capire fino in fondo quello che può portare il mercato dei difensori sondati fin qui. Sicuramente Chalobah, se vogliamo, per esperienza, per caratteristiche, è molto diverso da Acerbi, che Inzaghi conosce benissimo. Però l’Inter vuol capire fino in fondo se ci possa essere questa possibilità. Davanti a una chiusura poi magari invece prenderà una decisione, ma perché c’è ancora qualche giorno. E quindi, avendo nove giorni di mercato, vuol valutare bene prima di affondare. Sta lavorando parallelamente, come è normale che sia, su più fronti».