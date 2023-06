Chalobah-Inter, stallo col Chelsea: una richiesta frena la trattativa

Chalobah è uno dei nomi segnalati per la difesa dell’Inter, a maggior ragione essendo stato visto a Milano gli scorsi giorni (vedi articolo). Il sito football.london segnala come però ci sia un problema nella trattativa col Chelsea.

IN BILICO – Inter e Chelsea stanno trattando il trasferimento di Trevoh Chalobah in nerazzurro, ma la trattativa non è in dirittura d’arrivo. Il sito football.london parla di un possibile prestito con obbligo di riscatto, ma c’è stallo. Questo perché i londinesi vorrebbero inserire la clausola per il controriscatto, punto sul quale l’Inter non è interessata. Il difensore è ritenuto valido per la sua versatilità, avendo giocato nella stagione appena conclusa anche da laterale destro oltre che difensore centrale. I contatti per portare Chalobah proseguono, ma al momento la pista Inter non è in chiusura.

Fonte: football.london – Bobby Vincent, Jake Stokes