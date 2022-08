Chalobah-Inter solo se si chiude un incastro. Acerbi aspetta: i tempi − TS

Chalobah continua a rimanere in cima alla lista dell’Inter. L’inglese piace ma il suo trasferimento in nerazzurro è legato ad un incastro numerico da definire al Chelsea. Intanto Acerbi resta sullo sfondo e aspetta soltanto il via libera di Marotta

LA SITUAZIONE − La caccia al difensore dell’Inter è ancora aperta. Il summit di ieri in sede tra Federico Pastorello (queste le sue parole) e i dirigenti nerazzurri, ha ribadito come Francesco Acerbi non sia la priorità assoluta del club meneghino. Il centrale della Lazio è stato congelato, le preferenze nerazzurre sono su Trevoh Chalobah e Manuel Akanji. In realtà più sul centrale del Chelsea. Affinché però l’Inter possa affondare sull’inglese occorre la definizione di un incastro numerico ai Blues: l’arrivo di Fofana dal Leicester. Se dovesse arrivare il francese allora Chalobah sarebbe libero di andare. L’Inter dunque si è data tempo fino a lunedì/martedì per prendere una decisione. Nessuna novità sulla pista Akanji. Per strapparlo al Borussia Dortmund servono 15 milioni di euro oppure un diritto di riscatto con antecedente rinnovo del contratto da parte del centrale svizzero. Se queste due operazioni non si sbloccheranno, l’Inter prenderà Acerbi.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini