Chalobah, l’Inter non demorde: dal Leicester una notizia non banale!

L’Inter continua ad insistere per Chalobah. Il Chelsea però prima dovrà far entrare un difensore per non lasciare numericamente scoperta la difesa. Dal Leicester un aiuto ai nerazzurri

NOVITÀ − Trevoh Chalobah il preferito in casa Inter. I nerazzurri insistono per il centrale inglese con la decisione definitiva che avverrà agli inizi di settimana prossima. Il problema rimane il Chelsea. I Blues oltre allo scoglio economico (vedi articolo) vorrebbe acquistare un altro difensore prima di lasciar partire Chalobah. Nel mirino c’è Fofana del Leicester. Dai Foxes arriva, a tal proposito, una buona notizia: la mancata convocazione in vista del match proprio contro i Blues. Indizio di mercato? Probabile, Chalobah e l’Inter ci sperano.