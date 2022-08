Chalobah, gradimento totale all’Inter! Attesa risposta del Chelsea – TS

L’Inter continua a lavorare per regalare ad Inzaghi un rinforzo per il reparto difensivo. Trevor Chalobah, secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in nerazzurro: si attende la risposta del Chelsea

ATTESA – L’Inter continua a lavorare sul mercato. L’obiettivo è completare la rosa a disposizione di Inzaghi con l’arrivo di un elemento in difesa. Trevor Chalobah, difensore inglese secondo Tuttosport, piace molto alla dirigenza nerazzurra che lo considera il profilo ideale per completare il reparto arretrato. Il calciatore inglese, secondo il quotidiano, avrebbe espresso il suo gradimento per l’eventuale trasferimento all’Inter. Adesso, il club nerazzurro, è in attesa di un segnale positivo dal Chelsea: se i “blues” aprissero definitivamente al prestito secco, l’affare andrà in porto.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi