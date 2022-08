Chalobah fra Inter e Milan: lui ha una preferenza! Attesa Chelsea – TS

L’Inter continua a lavorare per regalare ad Inzaghi un rinforzo per il reparto difensivo. Trevor Chalobah, è uno dei possibili rinforzi. Secondo Tuttosport, sul difensore del Chelsea da segnalare anche l’interesse del Milan

ATTESA – L’Inter continua a lavorare sul mercato. L’obiettivo è completare la rosa a disposizione di Inzaghi con l’arrivo di un elemento in difesa. Fra gli obiettivi c’è Trevor Chalobah, difensore inglese di proprietà del Chelsea. Secondo Tuttosport, la pista che porta al calciatore dei “blues” al momento resta complicata: è necessario, infatti, che il club inglese chiuda per Fofana del Leicester prima di poter autorizzare la partenza di Chalobah in prestito. Sul calciatore, inoltre, c’è anche il Milan: il difensore però, secondo il quotidiano, avrebbe espresso la sua preferenza per l’Inter, anche per l’amicizia che lo lega a Lukaku.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati