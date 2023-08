Pavard, attesa per la risposta di Chalobah al Bayern Monaco

Benjamin Pavard ha ormai reso chiaro il suo obiettivo da tempo: unirsi al più presto all’Inter. Il Bayern Monaco vede Trevoh Chalobah come candidato numero uno, il calciatore deve rispondere.

TEMPO – Il tempo scorre, Benjamin Pavard ancora non arriva a Milano per le visite mediche nonostante l’accordo tra Inter e Bayern Monaco. Il club bavarese cerca il suo sostituto prima di dare il via libera, ha in mente un nome per ora: Trevoh Chalobah del Chelsea. L’inglese è stato già allenato da Thomas Tuchel, che gradirebbe sicuramente la scelta. In questo momento il difensore non ha ancora detto sì e non ci sono ulteriori aggiornamenti.

fonte: Twitter Fabrizio Romano