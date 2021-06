Cessioni Inter: con Hakimi poi due nomi ‘minori’ per non sacrificare i big – SI

L’Inter deve valutare quali giocatori cedere nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, dà Hakimi come possibile uscita assieme ad altri due giocatori.

COME FARE CASSA – Alfredo Pedullà vede solo un big sacrificato dall’Inter: «L’idea è quella di resistere su quasi tutti. Difficile resistere su Achraf Hakimi, ma smobilitare no. Resterà l’80% dell’ossatura, bisogna capire se dopo Hakimi resisteranno per Lautaro Martinez oppure no. Il mercato dell’Inter richiederà molta pazienza, ma era tutto battezzato: è esplosa una situazione incredibile, che è già stata in parte sistemata con il prestito. Hakimi è il primo passaggio, vediamo quanti soldi riusciranno a prendere: può darsi che non si fermino su di lui e che, fra Radja Nainggolan e Matias Vecino, arrivino a raccogliere quello che serve per non sacrificare. Romelu Lukaku ha già parlato con Simone Inzaghi e questo è un passaggio importante, la volontà di Lautaro Martinez è di restare ma questa è un’estate particolare per l’Inter».