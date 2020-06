Cellino cerca l’asta per Tonali, l’Inter ha un vantaggio e vuole chiudere – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che l’Inter è in vantaggio su Tonali. Cellino vorrebbe l’asta, ma i nerazzurri vogliono chiudere.

ASTA CERCASI – Cellino è abile mercante e spera ancora di accendere un’asta per il suo gioiellino Tonali. In realtà l’Inter viene segnalata in grande vantaggio, forte dei passi avanti degli ultimi giorni arrivati grazie ai soldi della cessione di Icardi. Il numero uno del Brescia però confida in un rilancio in grande stile della Juventus, che in questo momento è un passo indietro.

VANTAGGIO NERAZZURRO – Il numero uno del Brescia ha fissato la valutazione di Tonali a 50 milioni, anche se non in modo ufficiale. E conferma di non voler percorrere strade troppo creative. Ossia gli scambi. Sembra un dettaglio, ma non lo è. L’Inter insomma è in vantaggio per Tonali proprio perché ha in cassa la cifra giusta grazie all’assegno del Psg. I nerazzurri possono dunque andare incontro a Cellino. Che non significa assecondarle tutte, ma quantomeno disporre del giusto margine di manovra per trovare un buon compromesso. Paratici invece al momento può operare solo attraverso scambi. Il tempismo è fondamentale e Marotta potrebbe chiudere già entro fine mese.