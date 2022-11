Cecere: «Radu secondo portiere per parate in Europa. Futuro? Andrà via»

L’agente di mercato Cecere ha commentato la prima parte di stagione di Radu a Cremona. Il portiere in prestito dall’Inter dovrebbe lasciare la squadra lombarda. Le sue parole su Tmw

FUTURO − Graziano Cecere si esprime sul portiere in prestito dall’Inter: «Radu? Ha fatto un grande avvio di stagione, per cinque partite è stato uno dei migliori in campo ed è risultato il secondo portiere per parate in Europa. Ha bisogno di giocare, stiamo valutando diverse opzioni. Addio Cremonese? Si, deve giocare. Potrebbe andare via per trovare la giusta continuità».