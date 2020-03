Cecere (ag. Radu): “A giugno torna all’Inter! Lavora bene, col Parma…”

Radu non ha ancora potuto esordire col Parma, e di certo non potrà farlo in tempi brevi visto lo stop dei campionati. Il suo agente Crescenzo Cecere, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, dà comunque per certo il suo rientro a giugno all’Inter, una volta finito il prestito in gialloblù.

TRASFERIMENTO MOMENTANEO – Ionut Andrei Radu a gennaio ha lasciato il Genoa e il suo agente Crescenzo Cecere spiega com’è andata: «Nel calcio si fanno delle scelte. Il Genoa ha fatto la sua e noi la nostra, acqua passata. Perché non è tornato all’Inter? Si era fatto male Luigi Sepe (al Parma, ndr) alla chiusura del mercato, ci ha chiamati il Direttore Daniele Faggiano e non abbiamo esitato un attimo ad andare a Parma. Senza l’infortunio di Sepe magari sarebbe tornato all’Inter giocando delle partite. Ma è passato, Radu sta lavorando bene e a giugno tornerà all’Inter».

