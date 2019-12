Ceccarini: “Vidal dà disponibilità, ma Inter ha anche alternative. Politano…”

Condividi questo articolo

Vidal è uno dei nomi dell’Inter per gennaio, ma non l’unico. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, spiega le alternative e le possibilità di uscita per Politano.

L’INTER SI MUOVE – “I nerazzurri sono consapevoli di lottare fino alla fine per lo scudetto e proprio per questo stanno facendo il possibile per rafforzare la rosa. Il primo obiettivo è il centrocampista, o meglio Arturo Vidal, che ha dato la sua disponibilità al trasferimento. La trattativa con il Barcellona sta andando avanti da tempo. E se Dejan Kulusevski è un’operazione avviatissima per giugno, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lavorano anche sulle alternative. Una di queste è Julian Weigl del Borussia Dortmund. L’Inter insomma si sta cautelando ma i movimenti riguardano anche l’attacco, dove resta sempre in piedi l’ipotesi dello scambio con il Napoli tra Matteo Politano e Fernando Llorente. Sull’ex Sassuolo c’è ancora la Fiorentina, che già lo voleva in estate”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini