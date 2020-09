Ceccarini: “Skriniar-Tottenham in porto in un caso. Due...

Ceccarini: “Skriniar-Tottenham in porto in un caso. Due le alternative”

Condividi questo articolo

Niccolò Ceccarini

Mercato Inter in fermento in questi giorni, con la trattativa per Milan Skriniar al Tottenham a farla da padrona: gli ultimi sviluppi

EREDE – Queste le parole di Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato, nel consueto editoriale a sua firma su “TuttoMercatoWeb.com”. “L’Inter invece sta trattando con il Tottenham per Skriniar. Se gli inglesi si presentassero con un’offerta superiore a 50 milioni di euro a quel punto l’operazione potrebbe anche andare in porto. Certo poi servirebbe un’alternativa importante nel ruolo. Milenkovic piace molto, ma la Fiorentina non è intenzionata a cederlo. Un altro profilo da tenere presente è Kabak, classe 2000, dello Schalke 04. Per Vecino continuano i contatti con il Napoli, al momento però non ci sono grandi sviluppi visto che il club azzurro è interessato solo al prestito. Come detto più volte se Dalbert partirà la prima scelta per la fascia sinistra resta Marcos Alonso“.

Fonte: Niccolò Ceccarini – TuttoMercatoWeb.com