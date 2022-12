Ceccarini: «Skriniar? Stallo. Inter in difficoltà, rischia l’agguato del PSG»

Ceccarini parla di Skriniar e della sua situazione legata al rinnovo di contratto. Il PSG, a detta sua, rimane alla finestra con l’Inter quasi con le spalle al muro.

STALLO − Le parole di Niccolò Ceccarini sulla situazione legata allo slovacco: «Milan Skriniar rappresenta la vera colonna dell’Inter in difesa, c’è ottimismo ma non si riesce a firmare. C’è una fase di stallo. Poi ce de Vrij in scadenza e se ne riparlerà tra febbraio e marzo. L’Inter, dunque, può arrivare a giugno con due contratti in scadenza. Se Skriniar non dovesse rinnovare, il rischio grosso sarebbe di poterlo perdere a zero. È in difficoltà la società perché se arriva un’offerta dal PSG cosa bisogna fare». Le sue parole su TMW Radio.