Ceccarini: «Skriniar, da Zhang certezza a Inzaghi. Acerbi-Inter si chiude»

Skriniar resterà all’Inter, con Zhang che si è convinto a non sacrificare lo slovacco. Ora però potrebbe arrivare un altro difensore: Acerbi, che Inzaghi ha già avuto alla Lazio. Ne parla Ceccarini per TuttoMercatoWeb.

UNO DENTRO, UNO RESTA – “L’Inter ha tolto dal mercato Milan Skriniar. L’input è arrivato dal presidente Steven Zhang anche per dare una certezza in più a Simone Inzaghi. Resta però la necessità di inserire a livello numerico un altro difensore. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio in questa settimana hanno lavorato su più tavoli per regalare il prima possibile all’allenatore l’ultimo innesto di questo calciomercato estivo. Nelle ultime ore è tornata forte l’ipotesi Francesco Acerbi, la Lazio ha aperto al prestito e la sensazione è che nei prossimi giorni l’affare si possa chiudere”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini