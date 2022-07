Ceccarini: «Skriniar? 70 milioni potrebbero arrivare, ma nuova strategia»

Ceccarini non esclude l’addio di Skriniar all’Inter, anche ora che Bremer è sfumato andando alla Juventus. Ospite di Sky Sport 24, il giornalista vede però il PSG cambiare strategia sul mercato (vedi articolo).

TUTTO RIBALTATO? – Niccolò Ceccarini lascia ancora una porta aperta per la cessione di Milan Skriniar da parte dell’Inter: «Incedibile? A meno che non arrivino settanta milioni. Secondo me potrebbero arrivare, però fondamentalmente è stato già molto duro arrivare a sessanta più bonus. Per cui bisognerebbe arrivare a qualcosa in più per la cessione di Skriniar, che è in sospeso perché stanno cercando di capire la nuova strategia. Un difensore deve entrare, perché è uscito Andrea Ranocchia: numericamente ne hanno bisogno».