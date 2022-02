Ceccarini: «Perisic, possibile svolta Inter! Qualcosa sta cambiando»

Perisic ha poco meno di cinque mesi rimanenti di contratto con l’Inter e al momento non è affatto scontata la sua permanenza. Da TuttoMercatoWeb, però, il giornalista Ceccarini annuncia un cambio di rotta.

RIBALTONE IN VISTA? – “Sulla questione rinnovi è molto attiva l’Inter. Potrebbe infatti esserci una svolta importante sul fronte Ivan Perisic. Fino a qualche tempo fa la situazione sembrava abbastanza negativa con pochi margini di manovra. Ora però qualcosa sta cambiando. Le parti sono tornate a parlare e a breve si aggiorneranno. Simone Inzaghi vorrebbe che la coppia di esterni per l’anno prossimo fosse composta proprio dal croato e Robin Gosens e sta spingendo perché il progetto possa realizzarsi. L’Inter potrebbe rilanciare alzando la proposta economica fino a quattro milioni più bonus. Una delle eventuali alternative resta sempre Andrea Cambiaso del Genoa il cui contratto scade nel giugno 2023. Intanto proseguono i contatti con il Sassuolo per Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, i due colpi che l’Inter ha programmato per giugno. L’obiettivo di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è anche quello di inserire qualche contropartita tecnica per ammortizzare l’investimento viste anche le valutazioni dei due giocatori. Una di queste potrebbe essere Ionut Andrei Radu“.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini