Ceccarini: «Nandez, l’Inter cerca la formula. Poi due parametri zero»

Nandez resta un obiettivo dell’Inter per gennaio, nonostante le parole del direttore sportivo del Cagliari Capozucca (vedi articolo). Il giornalista Ceccarini, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, aggiunge i nomi di due in scadenza.

LE MOSSE – “L’Inter è in movimento. Nahitan Nandez resta un obiettivo anche per gennaio ma per portare avanti il discorso i nerazzurri devono trovare i parametri giusti. In primis la formula e magari anche una cessione. Da capire soprattutto il futuro di Matias Vecino, che non sta trovando molto spazio. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono però molto attenti anche alle opportunità a costo zero ed è per questo che hanno messo nel mirino Matthias Ginter e Denis Zakaria, entrambi in scadenza con il Borussia Monchengladbach. Il difensore tedesco sarebbe un’ottima soluzione ma anche il centrocampista svizzero. Zakaria è un obiettivo da tempo della Roma ma piace anche alla Juventus. L’Inter intanto è vicina a definire il rinnovo di Federico Dimarco. Per lui è pronto un aumento di ingaggio e un contratto fino al 2026″.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini