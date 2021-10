Ceccarini: «Nandez, l’idea dell’Inter per gennaio. Un giocatore nell’affare»

C’è di nuovo Nandez fra gli obiettivi dell’Inter per il mercato di gennaio. Ne è convinto il giornalista Niccolò Ceccarini, che da TuttoMercatoWeb spiega la strategia per provare a convincere il Cagliari.

NUOVO TENTATIVO – “L’Inter è sempre molta attenta alle occasioni che si potrebbero presentare. E una di queste è sicuramente Nahitan Nandez. L’uruguaiano a luglio è stato molto vicino a vestire la maglia nerazzurra, poi la trattativa con il Cagliari si è interrotta e Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno deciso di chiudere per Denzel Dumfries. Ora il centrocampista rossoblù è tornato d’attualità e l’Inter sta cercando di capire come impostare eventualmente l’operazione. Un’idea potrebbe essere quella di un prestito (magari oneroso) di diciotto mesi con diritto di riscatto nel giugno 2023, inserendo anche Martin Satriano nell’affare. Sicuramente la strada è in salita ma l’Inter ci proverà. Molto dipenderà anche dalla volontà del presidente Tommaso Giulini“.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini