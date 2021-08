Ceccarini: «Lukaku via, due nuove punte certe all’Inter. Muro su Vlahovic»

Ceccarini è sicuro: Lukaku andrà al Chelsea e l’Inter lo rimpiazzerà non con uno ma con due attaccanti. Secondo il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, fra questi non c’è Vlahovic.

MOSSE OFFENSIVE – “Romelu Lukaku vede il Chelsea. Il ritorno di Romelu in Inghilterra è sempre più vicino. La trattativa è in stato avanzato e si potrebbe chiudere sulla base di 120 milioni di euro. La certezza è che saranno due gli attaccanti in arrivo. Oltre al fatto che anche Andrea Pinamonti è in uscita con l’Empoli in pole postion. Il primo obiettivo resta Duvan Zapata, per il quale l’Atalanta chiede tra i 45 e i 50 milioni di euro. Attenzione anche a Edin Dzeko, che la Roma potrebbe lasciare partire di fronte a un’offerta importante. Restano in piedi anche altre ipotesi come Gianluca Scamacca, Joaquin Correa e Giacomo Raspadori. Su Dusan Vlahovic la Fiorentina fa muro. In casa viola c’è fiducia di poter arrivare al rinnovo fino al 2026 con una clausola rescissoria intorno ai 70 milioni”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini