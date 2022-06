Ceccarini: «Lukaku? Anche Antonello! L’Inter lo farà. Skriniar in uscita»

Niccolò Ceccarini, su Tmw radio, ha parlato della situazione legata a Lukaku. Non sono passate inosservate le parole di Antonello (vedi articolo). Skriniar in uscita

LA SITUAZIONE − Ceccarini si è concentrato sulla situazione Lukaku e sul nome in uscita: «Lukaku? Mi sono confrontato anche con Marotta, all’inizio ero molto titubante. Marotta grande dirigente, lo ha dimostrato. La Juventus ancora lo rimpiange per non averlo trattenuto. L’uomo dei conti e dello sport era Marotta. Non era favorevole a Ronaldo. Lukaku gli sta dando una grandissima mano, lui non sente ragioni. L’Inter potrebbe chiudere l’operazione ad un prestito oneroso a 10 milioni senza contropartite. Lo faranno entro il 30 giugno per sfruttare il decreto crescita. Se parla anche Antonello, è un’operazione che l’Inter farà. Cessione Inter? Oggi Skriniar».