Ceccarini su Leoni: «Idea forte per la Juventus! Due fattori»

Niccolò Ceccarini ha effettuato un aggiornamento sulla situazione di mercato di Giovanni Leoni, obiettivo di mercato dell’Inter. Le ultime.

L’INTERESSE – Giovanni Leoni è uno dei calciatori più appetiti dalle big del calcio italiano. L’Inter è sicuramente tra le squadre più interessate al suo cartellino, ma le concorrenti con cui deve vedersela non sono minimamente intenzionate a rinunciare alla contesa. Tra di esse, una menzione di rilievo dev’essere fatta a proposito della Juventus, che – esattamente come l’Inter – intende rilanciare il proprio progetto puntando su una linea verde che vada a lambire ogni settore del campo. L’idea di affiancare a Gleison Bremer una futura stella come Leoni è in tal senso prioritaria per la dirigenza bianconera.

Leoni con Bremer? La Juventus fa sul serio

L’AGGIORNAMENTO – A illustrare l’attuale situazione di mercato di Leoni, con particolare riferimento alla strategia della Juventus sul punto, è il giornalista Niccolò Ceccarini. Quest’ultimo si è così espresso in merito dalle colonne di TMW: «Un’ipotesi forte è quella che porta a Leoni, uno dei talenti messi in mostra quest’anno dal Parma. Il club gialloblù non ha alcuna voglia di cederlo, ma è chiaro che di fronte ad una grande offerta e magari alla volontà del giocatore non potrebbe opporsi più di tanto. Oltre a queste due opzioni sono tornate d’attualità anche le piste Araujo e Hancko».